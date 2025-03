Lanazione.it - "Pillole di me". Benvenuti sabato in scena

Stesso luogo, il teatro Francini di Casalguidi, ma altro giorno:, 22 marzo, ore 21.45. E’ in questa data – dopo l’annullamento causa allerta meteo rossa – che si esibirà l’attore, autore e regista toscano Alessandrocon il suo spettacolo "di me", un puzzle di monologhi in pieno stilea parlar di vita e lavoro. Lo spettacolo, una produzione Arca Azzurra, restituisce al pubblico testi riscoperti, riletti e reinterpretati dache seppur datati si rivelano profondamente attuali. "Un po’ di robe comiche – scrive l’attore parlando dello spettacolo –, un po’ di robe recitate, un po’ lette per raccontare a chi vorrà ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una comicità condensata insalvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente.