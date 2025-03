Quotidiano.net - Piemonte: Piano di tutela delle tartufaie contro i cambiamenti climatici

La Regioneinterviene per lecon undimirato a contrastare gli effetti dei, puntando sulla curaquerce e di altre specie fondamentali per la crescita del tartufo. Saranno indennizzate 2.400 piante idonee alla produzione tartufigena, distribuite in 41 comunisi per preservare e potenziare leesistenti, dopo l'allarme del 2024 sulla drastica riduzione del raccolto, nonostante condizioni meteorologiche apparentemente favorevoli. Per la prima volta nel calendariomanifestazioni entra inoltre un evento interamente dedicato al tartufo nero: la Fiera Trifola Noir si terrà a Murisengo (Alessandria) nei primi due weekend di giugno. Sono tra le decisioni della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, presieduta dall'assessorese alla Tartuficoltura, Marco Gallo, che ha approvato i Piani di sviluppo per il 2025.