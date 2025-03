Ilgiorno.it - Pictures of You: risuona la voce di Massimo Cotto

Leggi su Ilgiorno.it

Più che una mostra, un viaggio nella memoria e nell’anima della musica. "Grazie alle immagini di Henry Ruggeri e allainconfondibile di, che manca come amico e professionista straordinario, questo progetto tiene viva l’energia e il racconto appassionato di chi la musica l’ha vissuta e raccontata con autenticità" racconta Manuel Agnelli a proposito di “of You” la “photo exhibit” visitabile sabato e domenica al Parco di via Ambrogio Binda, dalle 10 alle 22. Grazie alla tecnologia dell’app Notaway, ciascuna delle cinquanta icone fermate dall’obiettivo di Ruggeri spalancherà all’ascoltatore i suoi mondi rock attraverso contributi video realizzati dacollezionando brandelli d’epopea fatti di curiosità e aneddoti. Basterà inquadrare le immagini col telefonino per ritrovarsi catapultati nelle storie raccontate con spirito e dovizia di particolari dal giornalista, fra le voci di più autorevoli e apprezzate di Virgin Radio prematuramente mancata l’estate scorsa.