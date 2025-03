Piccolo rapace incastrato in una rete liberato dai vigili del fuoco di Grosseto

Leggi su Corrieretoscano.it

– Recuperato daideldiunin una.Un delicato intervento di soccorso è stato effettuato per il recupero dell’animale.L’allarme è stato lanciato dal personale dell’istituto di istruzione comprensivo 5 diche, notando l’animale in difficoltà, ha prontamente contattato i soccorsi. Giunti sul posto, idelhanno operato con la massima attenzione per liberare ilsenza arrecargli ulteriori danni. Dopo un’accurata valutazione, l’animale è stato estratto in sicurezza e