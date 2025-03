Piazzano un mazzo di fiori davanti alla porta della madre di un criminale dentro c’è una granata Il caso a Tel Aviv | arrestati due 20enni

Leggi su Open.online

C’era un bouquet diall’ingresso del suo appartamento nella zona nord di Tel. Ma quelè sembrato subito un po’ sospettodonna che ha visto uno sconosciuto recapitare quello strano regalo. Come rino i media israeliani, assieme ai, uno sconosciuto era stato visto lasciare il bouquet diconuna. Destinataria sarebbe stata ladi un membro di un’organizzazione.La vicenda risalemetà di febbraio, quando una donna ha lanciato l’rme al numero per le emergenzepolizia israeliana. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli artificieri, che sono riusciti a neutralizzare la bomba senza farla esplodere. Ieri 19 marzo la polizia di Telha arrestato due sospettati di circa 20 anni, che resteranno in carcere almeno fino al prossimo lunedì.