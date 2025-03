Piano di riarmo Salvini non molla | Non sono d’accordo con Tajani

Leggi su Open.online

Le tensioni e le divisioni all’interno della maggioranza di governo suldieuropeo restano forti, anche oggi, mentre la premier Giorgia Meloni è impegnata al Consiglio Europeo con gli altri leader dei Ventisette. Tra i temi che verranno discussi c’è proprio ilsulla difesa. E il leader della Lega e vicepremier, Matteo, non nasconde le sue riserve e torna a mettere in luce le crepe interne alla coalizione. «Nonconsull’esercito europeo. L’esercito europeo, oggi a guida franco-tedesca, che cosa fa? Va in guerra?sull’aiutare l’Europa a difendersi, ma oggi, quale garanzia avremmo?» ha dichiaratoa margine dell’inaugurazione del Ponte dell’Industria a Roma. Il vicepremier Antonio, al contrario, si è sempre detto favorevole, appoggiando in toto le politiche promosse della presidente della Commissione Ue.