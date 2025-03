Terzotemponapoli.com - Pià: “Neres può essere l’arma in più per il Napoli”

Inacio Pià, ex attaccante del, operatore ed intermediario di mercato, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.Pià suCosì l’ex: “è un ragazzo sensibile, per quello che è il suo modo di stare in questo mondo. E’ un brasiliano molto timido, ma ci fa sorridere in campo. Adesso bisogna vedere come tornerà in campo, ma puòin più per il. Non ci voleva il pari, ma è ancora tutto aperto. Paixao? E’ un calciatore interessante, molto bravo tecnicamente. Sa fare entrambe le fasi e sarebbe un calciatore interessante per la piazza di