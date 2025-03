Oasport.it - Perugia-Monza oggi in tv, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

giovedì 20 marzo (ore 20.30) si gioca, ritorno dei quarti di finale della2024-dimaschile. Al PalaBarton andrà in scena il secondo atto del derby italiano che vale la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea. I padroni di casa si sono imposti per 3-1 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa alla Opiquad Arena e partiranno con i favori del pronostico.Alla formazione umbra basterà conquistare due set per superare il turno e meritarsi la Final Four, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. I Block Devils, reduci dal successo contro Modena nei quarti dei playoff scudetto, dovranno contenere il tentativo di rimonta dei brianzoli, che hanno riposato nel weekend visto che non sono in lizza per il tricolore.