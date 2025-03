Oasport.it - Perugia-Halkbank Ankara, semifinale Champions League volley 2025: programma, orario, tv, streaming

affronterà l’nelladella2024-dimaschile: i Block Devils sono riusciti ad avere la meglio nel doppio derby con Monza e si sono così garantiti la qualificazione alla Final Four, che andrà in scena in sede da definire nel weekend del 17-18 maggio. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere contro l’agguerrita formazione turca, che ha eliminato Milano e i polacchi del Projekt Varsavia al golden set nei primi due turni a eliminazione diretta.Si tratterà di una partita secca, chi la vince accederà all’atto conclusivo della massima competizione continentale, da disputare contro chi avrà la meglio nel derby polacco tra lo Jastrzebski Wegiel e lo Zawiercie. I rossoneri avranno tutte le carte in regola per battere gli anatolici, contro cui hanno già giocato nella fase a gironi, imponendosi nella sfida d’andata ma perdendo il confronto di ritorno.