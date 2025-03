Game-experience.it - Persona 4 Remake, l’annuncio parrebbe vicino, suggeriscono alcuni indizi

Da mesi si vocifera di un possibiledi4, e ora nuovisembrano confermare che il progetto sia più concreto di quanto si pensasse. La cantante Shihoko Hirata, voce storica della colonna sonora del gioco originale, ha recentemente registrato nuove tracce presso il MIT Studio, lo stesso in cui sono state realizzate le musiche degli ultimi titoli della serie. Inoltre, l’apparizione di un dominio web legato aricorda quanto accaduto con3 Reload, annunciato pochi mesi dopo la scoperta di un dominio simile.Tutto è iniziato quando Hirata ha pubblicato un post rivelando di essere in studio per un progetto videoludico non ancora annunciato. Il MIT Studio di Tokyo è da anni il punto di riferimento per la registrazione delle colonne sonore della serie, quindi la sua presenza lì suggerisce un collegamento diretto con il franchise.