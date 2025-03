Ilrestodelcarlino.it - Perizia sul cellulare del ragazzo: "Le prove del bullismo nelle chat. Istigato a uccidersi da quei quattro"

Incontro Leo, due femmine e due maschi, infastidito a scuola e anche minacciato di prenderle, in palestra. "Guarda che ti picchio, ti faccio male", sarebbe arrivato a dirgli uno deibulli che avrebbero preso di mira Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia trovato morto il 15 ottobre scorso,campagne di Montignano. Il minorenne si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza del padre vigile urbano, presa dalla cassaforte dove la custodiva. Con, compagni di classe all’alberghiero Panzini, tutti coetanei tranne uno perché ripetente, Leonardo voleva anche far pace, chiedere una tregua tanto che ad uno di loro aveva tentato di stringere la mano. "Diventiamo amici, dai" gli avrebbe detto, ma la tregua gli era stata negata. Confidandosi con un amico viasul telefonino Leo gli scriveva: "Li vorrei ammazzare, è da troppo tempo che sto con questa angoscia, io li ammazzerei di botte se fosse per me, perché devono cagare il ca.