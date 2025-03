Lanazione.it - Pericardite sotto i riflettori: Rotary Firenze Certosa e GILP uniscono le forze

Leggi su Lanazione.it

, 20 marzo 2025 – Venerdì pomeriggio la Sala Conferenze dell’ospedale Santa Maria Nuova ospiterà un'importante iniziativa organizzata dalClubin sinergia con il Gruppo Italiano Lotta allaOdv). Si tratta del workshop “Diagnosi e Terapie per la”, che porrà l’accento su una patologia spessovalutata, fornendo a giovani medici e specializzandi in cardiologia e immunologia gli strumenti necessari per riconoscerla e curarla con efficacia. Il coordinamento scientifico dell’evento è affidato al Professor Massimo Imazio, eminente cardiologo dell’Università di Udine, noto a livello nazionale e internazionale per la sua esperienza nella diagnosi e nel trattamento della. In veste di moderatore, il Professor Antonio Luca Brucato (dell'Università di Milano) guiderà il dibattito e le discussioni, mentre il Professor Danilo Malandrino si occuperà di presentare casi clinici nella terza sessione.