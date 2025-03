Ilrestodelcarlino.it - Perfetti sconosciuti, lo smartphone che tradisce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono segreti inconfessabili, parole che vorremmo dire ma non possiamo, sentimenti che non riusciamo a esprimere. eppure magari li teniamo tutti scritti nel nostroche è divenuto come il custode del nostro ‘privato’. Già quasi dieci anni fa, nel 2016, Paolo Genovese ce lo ha raccontato in "", un film di enorme successo, campione di premi (fra cui due David di Donatello e due Nastri d’argento) e di incassi: ora quella stessa commedia – sempre con la firma di Genovese – è divenuta anche uno spettacolo teatrale che da oggi sarà di scena sui palcoscenici della nostra provincia, stasera e domani al teatro Carani di Sassuolo, poi sabato sera e domenica pomeriggio al Comunale di Carpi. Un cast d’eccezione, con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino, dà vita alla celebre pièce sull’amicizia, l’amore e il tradimento.