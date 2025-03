Ilrestodelcarlino.it - Perdita nella cabina elettrica, a decine senza acqua e luce

Imola, 20 marzo 2025 – Cala il buio già a metà pomeriggio negli uffici di via Cavour. Dopo un attimo al lavoro ci sono tecnici e vigili del fuoco. La strada resta chiusa, a lungo, mentre i caschi rossi scendono in un tombino sotto terra. A una ventina di civici ’salta’ la(tra i quali diversi uffici già chiusi), poco dopo, anche un centinaio di persone si ritrova. Un pomeriggio che pare un’odissea. Il motivo è “unad’sotto i locali della Banca Intesa – spiegano direttamente dal Comune –, che ha interessato i generatori di corrente che alimentano l’intero stabile”, inoltre l’intera via è rimasta “priva die gas”. Un’anomalia improvvisa, che ha generato un forte rumore per la centralina andata evidentemente in blocco e grande curiosità da parte dei passanti, ma nessun ferito o danni particolari.