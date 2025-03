Perché Zeudi sta così Grande Fratello Javier è l’unico a capire | lo rivela agli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da un paio di giorni,Di Palma ha preso le distanze da tutti gliconcorrenti del, comprese le sue amiche più strette. SecondoMartinez, però, questa sua scelta sarebbe legata al fatto di non aver ricevuto applausi nell’ultima puntata, mentre il pubblico ha invece sostenuto Lorenzo Spolverato nel corso del loro acceso confronto. Dal canto suo l’ex Miss Italia sembra aver confermato indirettamente questa teori, sfogandosi con Chiara Cainelli. Dopo aver avuto diversi scontri coninquilini della Casa,ha optato per l’isolamento, evitando persino di parlare con le sue amiche Shaila e Chiara. Tutti i concorrenti si sono interrogati sul suo comportamento dopo la diretta di lunedì scorso, soprattutto per la crisi in cui sembra essere caduta in seguito alle critiche ricevute davanti alle telecamere.