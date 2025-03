It.newsner.com - Perché non si dovrebbe usare il bagno di chi fa la chemio

Una paziente oncologica ha lanciato un severo avvertimento su un rischio spesso trascurato dellaterapia. Invitando le persone a nonlo stessodi chi è in cura.Misty Myers, 42 anni, che sta combattendo contro il cancro al seno triplo negativo al terzo stadio, ha condiviso la sua opinione su TikTok. Sottolineando come laterapia possa rappresentare un pericolo per gli altri membri della famiglia.“È consigliabile che la persona in cura utilizzi unseparato da tutti gli altri membri della casa”, ha spiegato Misty, madre di otto figli, nel suo video.Se non è possibile utilizzare unseparato, Misty consiglia di tirare lo sciacquone tre volte con il coperchio abbassato e di pulire accuratamente ilsubito dopo l’uso.Ha spiegato che tirare lo sciacquone con il coperchio aperto può far sì che le gocce d’acqua, contenenti sostanze chimiche per laterapia, si diffondano nell’aria.