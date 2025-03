Iodonna.it - Perché l’astronauta Suni Williams sembra invecchiata di 10 anni dopo 9 mesi nello spazio

Leggi su Iodonna.it

Immaginate di partire per un viaggio di pochi giorni e ritrovarvi bloccati per nove. Ora aggiungete una condizioni di microgravità, radiazioni costanti e una dieta ridotta al minimo. Quando gli astronauti della NASAe Barry Wilmore sono tornati sulla Terra288 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, il loro aspetto e la loro condizione fisica erano radicalmente cambiati. In particolare, l’astronautaè apparsa con capelli completamente bianchi, un viso scavato e una fragilità fisica evidente. Un invecchiamento accelerato che non è questione di mera estetica, ma di un cambiamento biologicamente tangibile. Vita da astronauta guarda le foto Il peso della microgravità sul corpo degli astronautiLa vita in assenza di peso ha effetti potentissimi sui muscoli e sulle ossa.