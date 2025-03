Formiche.net - Perché la risposta delle opposizioni su Ventotene è un regalo a Meloni

Leggi su Formiche.net

“Ho fatto impazzire l’opposizione”, dice oggi da Bruxelles Giorgia, aggiungendo: “Hanno avuto reazioni parossistiche, ho toccato un nervo scoperto”. Cosa c’è di vero in questa affermazione, e, soprattutto, come si spiega l’atteggiamento dei parlamentari di opposizione che oggi continua al Senato dopo le proteste vibranti di ieri alla Camera?Cominciamo dal primo punto,bisogna considerare almeno due aspetti, per comprendere la scelta “tattica” compiuta ieri dalla premier.Il primo aspetto è cheha tutto l’interesse a spostare la discussione dai temi di merito a questioni “identitarie”. I temi di merito sono complessi,complessa è la situazione: c’è un Ucraina da aiutare cercando al tempo stesso di arrivare quantomeno ad una tregua, c’è un’Europa al cui tavolo occorre rimanere (pur nella scarsa condivisione di strategia con i protagonisti principali), c’è un’America con cui continuare a lavorare pur tenendo conto del nuovo inquilino alla Casa Bianca, che certo non è semplice da maneggiare.