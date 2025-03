Perché i cittadini italiani si connettono? Il 73% per ricevere informazioni, per apprendere nuove competenze il 63%. Ma l’Italia resta inditro

Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo l’indagine Special Eurobarometer 551 on the Digital Decade 2024, pubblicata da I-Com, l’83% degli intervistati in Europa ritiene che le tecnologie digitali siano cruciali per rimanere in contatto con amici e familiari, così come per accedere ai servizi pubblici online. Circa il 79% degli europei prevede un impatto significativo della digitalizzazione nei servizi sanitari, inclusa la telemedicina e l’uso dell’intelligenza artificiale per le diagnosi.L'articolosi? Il 73% per, peril 63%. Ma