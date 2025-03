Formiche.net - Per Cina e Usa il futuro dei conflitti si deciderà nello spazio. Ecco come

“Credo che non si possa ignorare il fatto che il prossimo e più importante dominio di guerra sarà quello spaziale”. Così il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, durante un summit presso la base aerea di Andrews, in Maryland, a cui hanno preso parte i vertici delle Forze armate Usa.Secondo Hegseth, ildella supremazia militare risiede nel dominio spaziale, settore su cui il capo del Pentagono intende investire sempre più massicciamente. “Vedrete molti più investimenti da parte di questa amministrazione in quel dominio, sia offensivo che difensivo. perché è lì che possiamo continuare a mantenere un vantaggio”, ha aggiunto. A oggi, gli Stati Uniti sono il primo attore militareextra-atmosferico, con centinaia di satelliti della Difesa in orbita bassa. A questi si aggiungono migliaia di altri satelliti civili, pubblici e privati, potenzialmente impiegabili in configurazioni dual-use.