Notizie.com - Pensioni, scatta lo stop ai pagamenti per questi pensionati: la circolare INPS

Leggi su Notizie.com

È stata avviata dall’una nuova fase di controlli che riguarda alcuni: la procedura da seguire per evitare la sospensione della prestazione.Sonoti i nuovi controlli dell’che riguardano migliaia die gli assegni da loro percepiti. A renderlo noto è stato lo stesso Istituto di previdenza sociale, attraverso unapubblicata sul proprio sito nei giorni scorsi.loaiper: la(Notizie.com)Le verifiche puntano ad accertare eventuali anomalie nell’erogazione. Iinteressati, secondo quanto illustrato dalla, dovranno seguire una specifica procedura, entro le date indicate, per evitare la sospensione temporanea dell’assegno,deiche potrebbe diventare definitivo non rispettando l’obbligo.