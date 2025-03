Quotidiano.net - Pensioni, cos’è la pace contributiva: requisiti e deducibilità per il riscatto dei periodi scoperti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 marzo 2025 – E’ stata ribattezzata “” e permette, attraverso il, ai lavoratori di coprire buchi contributivi della propria carriera lavorativa, purché non siano originati da omissioni contributive. Può essere applicata ain cui non vi era alcuna contribuzione. Si tratta di una misura di tipo volontario, in cui il lavoratore può decidere di versare contributi per migliorare il proprio trattamentostico. A indicare le regole per utilizzare il meccanismo è l’Inps in una recente comunicazione. La: che cosa è Ildeinon coperti da contribuzione è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2024. È una facoltà che permette di riscattare, per il biennio 2024/2005 e nella misura massima di cinque anni,non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.