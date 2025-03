Quotidiano.net - Pensioni: come recuperare i contributi perduti con la rendita vitalizia

Roma, 20 marzo 2025 – Chi ha lavorato, anche in anni lontani, e non ha avuto iversati può avere un’ancora di salvataggio perquanto perduto e utilizzarlo a finistici: e questa possibilità è stata resa più praticabile da una nuova norma diventata operativa qualche settimana fa. A indicare le regole per utilizzare questa formula, chiamata, è direttamente l’Inps in una recente comunicazione: vediamo, dunque,ci si deve muovere. La: che cosa è Laè un istituto - si spiega nella nota dell’Ente - che consente di coprire periodi di lavoro, in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività ma senza il versamento deiprevidenziali. La costituzione dellapuò essere richiesta: dal datore di lavoro che ha omesso il versamento deie intende, in tal modo, procedere al pagamento rimediando al danno causato al dipendente (tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa) dal lavoratore stesso (o suoi superstiti), in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione (anche questa facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa) dal lavoratore stesso (o suoi superstiti), in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, una volta che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro.