Pensioni anticipate opzione donna | chiarimenti su class action e domande rigettate INPS

In questo articolo abbaimo deciso di lasciare ampio spazio alle precisazioni di Orietta Armiliato, Amministratrice del CODS, relativamente all’azione collettiva che si intende fare contro l’per un’interpretazione restrittiva della legge su, restrizione che sta creando non pochi problemi alle licenziate, che invece dovrebbero essere tutte ricomprese. Molte donne stanno provando, perché questo é il primo passo per poter accedere alla, fanno sapere gli avvocati che seguono la causa, a presentare ledi pensione ai Patronati, ma stanno riscontrando difficoltà nel farlo, dal momento che viene loro detto che sarebbe certamente rigettata in quanto ad oggi non possiedono i requisiti e quindi di lasciare perdere. Le precisazioni essenziali di Orietta Armiliato che si é interfacciata con i legali per dare una risposta puntuale alle tante donne che non sanno come muoversi nei soliti meandri della burocrazia.