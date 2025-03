News.robadadonne.it - Pensioni 2025, chi avrà il taglio di 50% e chi l’aumento in busta

Nelaumentano le; a confermarlo l’INPS, con il messaggio n° 914 del 14 marzo. Allo stesso tempo, però, si riducono i coefficienti di trasformazione legati alla speranza di vita, il che determina un alleggerimento degli assegni.Ad aumentare è il tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del Pil; secondo il sistema di calcolo contributivo, l’importo della pensione annua viene calcolato moltiplicando il montante contributivo, ovvero la somma rivalutata dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, per un coefficiente di trasformazione che cresce con l’aumentare dell’età, premiando, di fatto, chi va in pensione più tardi. I coefficienti di trasformazione variano in base all’età del lavoratore al momento del raggiungimento dei requisitistici: più è elevata l’età del pensionando, più alto sarà il valore del coefficiente e, di conseguenza, l’importo del montante contributivo, visto che la speranza di vita residua è minore.