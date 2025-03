Quifinanza.it - Pensione di aprile 2025, calendario dei pagamenti e come vedere il cedolino

Le pensioni diverranno pagate a partire da martedì 1, ovvero dal primo giorno bancabile del mese.Sulladipossono essere presenti aumenti o trattenute, a seconda dell’area di residenza e della condizione, e a seconda del pregresso debito fiscale.A chi va l’aumento sullaSulladisono previsti aumenti fino a 1.000 euro per gli anziani conminima che risiedono nella Provincia autonoma di Bolzano. La misura arriva dopo l’ok in Consiglio provinciale e Giunta comunale. A beneficiarne saranno circa 17.000 pensionati. L’obbiettivo è quello di mantenere l’integrazione almeno fino al 2027.Ci sono poi aumenti per gli invalidi totali, che riceveranno 8 euro netti in più al mese. Stesso aumento anche per gli over 70 con maggiorazioni sociali.