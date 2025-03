Inter-news.it - Pedullà: «Inzaghi, 7 milioni di rinnovo meritati! C’è tutto»

Leggi su Inter-news.it

Simonesente aria die potrebbe rimanere ancora all’Inter nelle prossime stagioni. Su Sportitalia Alfredoappoggia la scelta della società.RISULTATI – Coppa Italia e Supercoppa al primo anno, bis in entrambe le competizioni al secondo anno più la finale di Champions League, il ventesimo scudetto della storia nerazzurra al terzo. Simoneè entrato di diritto nella storia dell’Inter e a fatica ne uscirà nei prossimi anni. L’allenatore sta continuando a raggiungere grandissimi risultati ed in questa stagione è ancora in lotta per tre competizioni. Quarti di finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e primo posto in campionato da proteggere con tre punti di vantaggio sul Napoli.giusto! Le parole di– Perquesto l’Inter, nei componenti della società, ha deciso di affidargli ancora il futuro della panchina.