Peculato, condannato il liquidatore. Fabbricati e terreni confiscati

I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un provvedimento, emesso dal Tribunale della città calabrese, dei beni di proprietà dell’ex commissario, destinatario di sentenza irrevocabile di condanna per il reato die reati fallimentari a seguito di patteggiamento. Il valore dei beni sottoposti a confisca, costituiti da, ubicati nel territorio comunale di Foligno e disponibilità finanziarie, ammonta a circa 380 mila euro. Le indagini coordinate e dirette dal procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo, e dal sostituto titolare del fascicolo, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e dalla sezione di Polizia giudiziaria della Procura, hanno permesso di appurare che l’imputato, che sarebbe originario proprio di Foligno ed era stato nominato dal Ministero dello Sviluppo quale commissariodi una società vibonese operante nel settore "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria", posta in liquidazione coatta amministrativa, si fosse appropriato, nel tempo, di ingenti somme di denaro della procedura concorsuale attraverso assegni e bonifici, privi di qualsiasi giustificazione, in favore proprio, nonché a beneficio di un altro soggetto e di una società riconducibile al proprio nucleo familiare.