Isaechia.it - Pechino Express 12, Nathalie Guetta e Vito Bucci confessano: “Il nostro sogno? Fare fuori Fru e prendere il suo posto!”

Leggi su Isaechia.it

Giovedì 6 marzo ha preso il via su Sky la nuova edizione di, condotta da Costantino della Gherardesca e Gianluca Fru, alla sua seconda esperienza come conduttore dello show (QUI la sua intervista).Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche la coppia dei Cineasti, formati dall’attrice, storica protagonista di Don Matteo nei panni della perpetua Natalina, e da.Intervistati dal portale Superguidatv,hanno raccontato come hanno affrontato il viaggio a, partendo dai motivi per cui hanno scelto di partecipare:: “Innanzitutto il lato economico. Sì deve pensare anche a quello, perché il lato economico è molto importante nella vita perché risolve tante faccende. Quindi emotivamente mi ha preso il lato economico, poi ho pensato dopo, se tutto va bene economicamente, ci saranno altre proposte.