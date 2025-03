Perugiatoday.it - Paura nella notte, fiamme devastano un bar in centro a Foligno

Leggi su Perugiatoday.it

I Vigili del fuoco disono intervenuti intorno alle 4, con due mezzi per domare un incendio scoppiato in un’attività di ricreazione, un bar situato neldi.Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilevi del caso. Non ci sono persone.