Ilrestodelcarlino.it - Paura a Recanati, scoppia incendio in un condominio: appartamento distrutto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Macerata), 20 marzo 2025 - Momenti di tensione questa mattina a, dove unha interessato unsituato al primo piano di unin via Lino Ragni, nel rione Mercato. L’allarme è scattato intorno alle 10, quando un giovane residente, uscendo per andare al lavoro, ha notato una densa colonna di fumo fuoriuscire dal portone d’ingresso dell’e propagarsi nella tromba delle scale. L’abitazione, al numero 6, era occupata da una famiglia di origine peruviana, che fortunatamente al momento dell'incidente non era in casa. Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Osimo e Macerata. Le prime ricostruzioni indicano che l’abbia avuto origine dallo studio dell’, probabilmente a causa di un elettrodomestico collegato a una multipresa elettrica.