Paulo Dybala, tutti gli infortuni dell'attaccante della Roma

La stagione diargentino, è finita in anticipo. Non ci sarà spazio per altre partite per la Joya - suo soprannome - a causaa lesione del tendine semitendinoso sinistro che si è procurato nel corsoa sfida di campionato contro il Cagliari. Era uscito dal campo in lacrime, quasi avendo il presagio di quello che sarebbe successo: ha avuto ragione. La decisione presa insieme allaè stata operarsi per avere la garanzia di guarire alla perfezione e tornare disponibile l'anno prossimo. Altre soluzioni avrebbero accorciato i tempi di recupero lasciando, però, qualche margine di incertezza.Lo stop per lesione tendinea allunga la lista degliche hanno colpitonel corsoa sua carriera. Solo prendendo come riferimento le stagioni alla Juventus (7) e alla(3) il conto è salatissimo: 754 giorni in infermeria, calcolando anche quelli che lo attendono da qui alla fine di maggio.