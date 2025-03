Dilei.it - Patty Pravo, dopo 6 anni torna con il brano Ho provato tutto

L’attesa è finita:sulla scena musicale con un nuovo progetto a distanza di 6dal suo ultimo album.un silenzio discografico durato probabilmente troppo tempo, la leggendaria artista italiana presenta il suo nuovo singolo, Ho, una canzone che racchiude la sua essenza più profonda. Ilè disponibile dal 21 marzo e anticipa un’iniziativa più ampia che culminerà con il rilascio del vinile a maggio. L’artista ha annunciato il suo ritorno su Instagram attraverso un post in cui compare la cover del.Il significato di HoScritta da Francesco Bianconi e prodotta da Taketo Gohara, questa nuova traccia si presenta come un viaggio introspettivo, un racconto sincero delle esperienze di una vita vissuta senza compromessi. L’annuncio dell’uscita, prevista per il 21 marzo, ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, alimentato ulteriormente dalla possibilità di acquistare un’esclusiva edizione limitata in vinile 45 giri autografato, disponibile dal 9 maggio.