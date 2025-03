Romadailynews.it - Passoscuro, tentano di occupare un edificio pubblico: 12 denunciati

Bloccati dai Carabinieri mentre forzavano le protezioni dell’immobileNel pomeriggio del 17 marzo, i Carabinieri della stazione di, durante un controllo del territorio, hanno sorpreso dodici persone mentre cercavano di entrare abusivamente in unabbandonato situato lungo la via Aurelia.Gli occupanti stavano forzando le protezioni in muratura di porte e finestre, già predisposte per impedire intrusioni. Alcune barriere erano state abbattute per consentire l’accesso alla struttura.L’intervento immediato dei militari ha evitato l’occupazione dell’immobile, già in passato oggetto di tentativi simili. L’ente proprietario ha subito sporto denuncia, e i dodici responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per tentata occupazione abusiva.L’operazione rientra nell’attività di contrasto all’illegalità portata avanti dalle forze dell’ordine nella zona, con particolare attenzione alla prevenzione delle occupazioni di edifici dismessi.