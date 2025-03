Lanazione.it - Passaggio a Retiambiente. I 5 stelle suggeriscono prudenza e attenzione

Approvata la delibera che decide il conferimento delle azioni di Cermec in: non mancano però le polemiche. Dopo l’approvazione in consiglio di lunedì sera, sul tema torna in modo netto il consigliere Matteo Martinelli. Per il consigliere Cinque, il conferimento lascia diversi dubbi sulle politiche tariffarie, sulla qualità del servizio e sulla garanzia che saranno effettuati gli investimenti sull’impianto di Cermec. "Il percorso non è ancora terminato - spiega Martinelli - e la situazione attuale dovrebbe suggerire molta più. Eppure, hanno avuto il coraggio di presentare come un traguardo storico l’ingresso delle nostre aziende nel gruppo. Il tutto senza accorgersi di ciò che è accaduto e continua ad accadere. L’ingresso delle nostre società in una holding che abbraccia, oltre la nostra provincia quelle di Lucca, Pisa e Livorno – rimarca Martinelli – , non ci fa stare tranquilli.