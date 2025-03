Ilrestodelcarlino.it - Partiti i corsi informativi sull’uso del defibrillatore

Bellariesi pronti a salvare vite umane. Sonoin città i nuovidel, promossi dall’associazione Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi", in collaborazione con VolontàRomagna e RomagnaBanca. Il progetto ha il sostegno dell’amministrazione. Dopo le lezioni di febbraio al centro Alta Marea, il corso ha coinvolto i giovani soci RomagnaBanca. Presenti l’assessore Monticelli e presidente della banca Monti. In cattedra l’infermiere e formatore Caprili.