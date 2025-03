Lanazione.it - Parte oggi Place Your Talent, contest di Unipi per avvicinare studenti e aziende

Pisa, 20 marzo 2025 - Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Career Service di Ateneo, organizzaalle Officine Garibaldi (via Gioberti 39, Pisa), la prima edizione di, il nuovopromosso dall’Ufficioment del Dipartimento per far incontrare e lavorare insiemee recruiter delledel territorio toscano e nazionale, in una giornata intensiva di presentazioni, business games e simulazioni. Un’occasione preziosa per le quattrocoinvolte in questa prima edizione, KPMG, Vianova, Tagetik, Sofidel, ma soprattutto per le studentesse e glidi economia dell’Ateneo pisano che hanno aderito numerosi al, guadagnandosi l’opportunità di mettere in luce il proprioo e dare valore alle proprie inclinazioni nella giornata di, 20 marzo, tutta dedicata alment al networking.