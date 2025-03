Ilrestodelcarlino.it - Parchi, il piano di Allegni: "Aumentare le aree protette in sintonia con le comunità"

Il programma di mandato riguardante, forestazione e tutela della biodiversità dell’assessora regionale, Gessica, è stato presentato in commissione territorio. Il raggiungimento dei target europei perterrestri e marine, la realizzazione di un testo unico sulla tutela della biodiversità, la creazione del Parco nazionale del Delta del Po (adesso è regionale) e l’introduzione del concetto allargato di capitale naturale comprendente sia la gestione territoriale sia l’economia delle popolazioni: sono queste le principali linee guida cheha esposto nella sessione di ieri della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità presieduta da Paolo Burani. In ottemperanza degli obiettivi posti a livello comunitario, l’ex sindaca di Bertinoro segnala come sia necessario un ulteriore step per raggiungere il target del 30% diterrestri e marine, così come per il 10% dellerigorosamente