Thesocialpost.it - Paolo Silletti morto suicida, la mamma: “Lei usava la figlia come arma, voleva soldi, case e auto”

Santeramo in Colle (Bari) –, 34 anni, si è tolto la vita nell’aprile scorso, dopo mesi di sofferenze psicologiche dovute ai maltrattamenti subiti dalla moglie, la trentenne egiziana Noura Morsy. La donna, secondo l’accusa, avrebbe usato la loro, nata nel febbraio 2021,strumento di ricatto. Ora rischia il rinvio a giudizio per maltrattamenti aggravati dalla morte.Leggi anche: Liliana Resinovich, parla l’avvocato del fratello: “Ipotesi suicidio esclusa, Lilli dava fastidio a qualcuno”Un amore nato in Egittoe Noura si conobbero a Sharm el-Sheik, dove lui lavoravaanimatore turistico e lei viveva con la famiglia. Dopo il trasferimento della donna in Italia, la coppia si sposò al Cairo nel 2019 e due anni dopo nacque la loro. Da quel momento, secondo la Procura di Bari, sarebbero iniziati i problemi.