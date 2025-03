Oasport.it - Paolini-Sramkova oggi in tv, WTA Miami 2025: orario, programma, tv, streaming

L’esordio di Jasminearriverà, giovedì 20 marzo: l’azzurra, accreditata della sesta testa di serie del tabellone principale deiOpendi tennis, affronterà nel secondo turno la slovacca Rebecca.Ilsul Butch Buchholz si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel primo match sarà la volta di Jasminee Rebecca: sarà l’ottavo scontro diretto tra le due, con la slovacca in vantaggio per 4-3, ma l’azzurra ha vinto gli ultimi tre incroci e l’ultimo successo dirisale al 2018.La sfida tra Jasminee Rebecca, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.