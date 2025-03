Brindisireport.it - Pannelli fotovoltaici hi tech: i progetti green di una startup brindisina

BRINDISI - Un pannello solare in grado di produrre direttamente idrogeno verde. Entro il 2027 potrebbe diventare realtà il progetto di una start up, "Indipendence", che di recente ha ottenuto finanziamenti, fra venture capital privati e tramite bandi pubblici, per un totale di 2.