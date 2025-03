Dailymilan.it - Panchina Milan, Gazzetta: Ariedo Braida promuove Massimiliano Allegri: è l’uomo giusto. Le parole

Per ladelritenendoloper guidare i rossoneri.Ilpotrebbe ripartire da, può essere lui il tecnico per il nuovo ciclo dei rossoneri a partire dalla prossima stagione. Il tecnico livornese come successe nella stagione 2010-2011, quando alla sua prima stagione da allenatore rossonero conquistò lo scudetto.Ilche sta provando a conquistare un posto in Europa ancora è tutto aperto per i piazzamenti europei, spera di che conpossa tornare a lottare per piazzamenti importanti cosa che in questa stagione non è accaduto.: Tare o Paratici la scelta è giusta: è. LeLEGGI ANCHE Calciomercato, Giorgio Furlani entro Pasqua deve scegliere il direttore sportivo: sei nomiProprio in vista di un possibile ritorno disullarossonera, ladello Sport, ha intervista, che ha promosso a pieni voti il tecnico livornese, definendolo perfetto per larossonera.