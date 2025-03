Pagliuca perde i Boston Celtics | la franchigia Nba è stata venduta per 61 miliardi di dollari

Bergamonews.it - Pagliuca “perde” i Boston Celtics: la franchigia Nba è stata venduta per 6,1 miliardi di dollari

Il co-owner dell’Atalanta Stephen” i suoi amatissimi, pochi mesi dopo essere diventato campione Nba. Come riporta ilGlobe, la famiglia Grousbeck, a capo della cordata di cuifaceva parte e che nel 20o2 aveva investito 360 milioni di, ha dato l’ok alla cessione delladella National Basketball Association per 6,1di, facendo registrare un nuovo record assoluto nella storia dello sport americano.Il magnate americano che dal 2022 ha invesito nella Dea rilevando la maggioranza delle azioni aveva manifestato già negli scorsi mesi la sua intenzione di rilevare i, diventati tra l’altro campioni Nba proprio lo scorso maggio, con un iter che sarebbe stato però più lungo del previsto, visto che nello sport americano un socio di minoranza della cordata che detiene il pacchetto non ha la possibilità di rilevare lanella sua interezza in maniera immediata.