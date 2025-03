Juventusnews24.com - Pagelle Italia Germania: Tonali giganteggia, errori in difesa e poca concretezza in attacco – VOTI

Pagelle Italia Germania e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di Nations League degli Azzurri. Il terzino della Juve Cambiaso era in tribuna mentre il difensore Gatti è rimasto in panchina. ITALIA: Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 5,5, Calafiori 6; Politano 6,5 (60? Bellanova 5,5), Barella 6,5 (83? Frattesi SV), Rovella 5,5 (60? Ricci 6), Tonali 7, Udogie 6; Raspadori 6 (72? Maldini SV); Kean 6,5 (83? Lucca SV). CT: Spalletti 5,5