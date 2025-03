Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ITALIA-GERMANIA 1-2: Tonali un gigante, serataccia Bastoni

Voti, top e flop della sfida del ‘Meazza’ valevole per l’andata dei quarti di Nations League. Non basta agli Azzurri di Spalletti l’iniziale vantaggio dell’ex MilanNiente da fare per l’dopo un’ottimo primo tempo nella sfida d’andata dei quarti di Nations League contro lacontrasta Sane (LaPresse) – Calciomercato.itggia a centrocampo e apre le marcature, con Kean pericoloso nel finale di tempo. Lasi sveglia nella ripresa: Kimmich e il neo-entrao Kleindienst confezionano la rete del pareggio, mentre qualche minuto più tardi è Goretzka a bruciare ancora l’incertoe a regalare la vittoria ai tedeschi di Nagelsmann. Serattaccia per il difensore dell’Inter, in attacco non punge invece Raspadori. Qualificazione in salita adesso per la Nazionale di Spalletti, che per il ritorno di domenica a Dortmund rischia di perdere per infortunio Calafiori.