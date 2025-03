Juventusnews24.com - Paganini è netto nel giudizio sullo striscione di Fiorentina Juve: «Che brutta roba! Queste cose vanno condannate»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, ha espresso unapparso domenica per: il suo messaggio social è lapidario!Attraverso un post pubblicato su X, il giornalista Paoloha espresso undi. Ecco le sue parole.PAROLE – «Ah dimenticavo.loapparso inntus,da tapulanti di bassissimo livello. La rivalità ci sta, gli sfottò ci stanno, non ci sta (mai) la maleducazione questo deve valere sempre e per tutti. E».Leggi suntusnews24.com