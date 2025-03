Thesocialpost.it - Padova, lama di taglierino nel pane della mensa scolastica: sospeso il fornitore

Una situazione potenzialmente pericolosa si è verificata in una scuolaprovincia di, dove una studentessa ha scoperto un frammento didiall’interno delservito a. La ragazza, accortasi immediatamente del corpo estraneo, ha sputato il boccone, evitando così possibili conseguenze ben più gravi.L’azienda che gestisce il servizio di ristorazioneha reagito prontamente, attivando la procedura di “non conformità” nei confronti deldele sospendendo immediatamente la distribuzione del prodotto. “La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità assoluta”, hanno dichiarato i responsabiliditta incaricata, precisando che ilin questione non era di produzione interna, ma proveniva da unlocale.Il personale scolastico ha informato tempestivamente i genitori, mentre le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.