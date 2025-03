Ilfoglio.it - Ottanta anni di Pat Riley

Il fermo-immagine dei tempi d’oro lo fissa sempre in posa per la Storia: elegantissimo, la camicia bianca di Armani, il completo preferibilmente grigio, la mascella tesa, i capelli modulati all’indietro con la brillantina, da Soprano prima dei Soprano, lo sguardo a seguire la traccia di Magic Johnson o Kareem Abdul Jabbar, le punte di diamante della favolosa generazione che ha allenato alla guida dei Lakers di Los Angeles, quattro titoli Nba (e sette finali) dal 1981 al 1990. Pat. The Coach. 80oggi, attualmente presidente dei Miami Heat. Mai stata così glamour come in quel decennio, Los Angeles. E Showtime sia. Ha vinto tutto, indossando abiti di alta sartoria, spiegando che la strada per il successo richiede disciplina e sacrificio, custodendo arringhe per ogni questione. Amato, detestato.