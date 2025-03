Ostia è arrivata la draga per il ripascimento spiagge

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 marzo 2025 – Èsul litorale sud dilache si occuperà deldelle. Da questa mattina sono in corso le fasi di allestimento del cantiere e il varo della condotta refluente, i cosiddetti tubi visibili in mare che vengono utilizzati per sversare la sabbia raccolta dallanei tratti di costa che saranno oggetto del.La “Gino Cucco” è unaa strascico aspirante, auto-caricante, auto-refluente, dotata di una capienza lorda di tramoggia di 1.400 m³, all’interno della quale viene riversato il materialeto. Le aree attualmente individuate per il prelievo dei sedimenti sono Fiumara, Canale dei Pescatori e Porto di.Questo intervento diporterà 180mila metri cubi di sabbia nel tratto di spiaggia che parte dal canale dei Pescatori in direzione sud.