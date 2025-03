Ostia anziano ciclista caduto sulla ciclabile | muore dopo 8 giorni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 marzo 2025 – E’ deceduto l’che eradalla sua bici mentre stava percorrendo la pistasul lungomare di(leggi qui), lo scorso 6 marzo: l’uomo, che indossava il caschetto, si trovava nel tratto nei pressi del Kursaal quando èsbattendo violentemente la faccia. Era stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale Grassi e poi trasferito al San Camillo. Purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale. Ieva (M5S): “Si faccia presto chiarezza”“Abbiamo appreso con profondo rammarico del decesso dell’uomo che percorreva la pistain bicicletta. A nome mio e dell’intero gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle del X Municipio, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Lo dichiara il capogruppo M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva, che aggiunge: “Al momento non siamo a conoscenza delle dinamiche dell’incidente, e spetterà agli inquirenti accertare le eventuali responsabilità.